Лабриола Анна 31.12.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Лабриола Анна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 31.12.1883, Неаполь

умерла 04.08.1974, Рим

Супруги
Стенбок-Фермор Сергей Алексеевич11.01.1873 г.р.
Дети
Стенбок-Фермор Наталья Сергеевна06.12.1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1904

Дочь: Стенбок-Фермор Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Стенбок-Фермор Сергей Алексеевич

Бракосочетание
11.04.1909

Муж: Стенбок-Фермор Сергей Алексеевич

город Сень, Личко-Сеньска, Австро-Венгерская Империя

Смерть
04.08.1974

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