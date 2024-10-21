Лабриола Анна
женский, родилась 31.12.1883, Неаполь
умерла 04.08.1974, Рим
Супруги
Стенбок-Фермор Сергей Алексеевич11.01.1873 г.р.
Дети
Стенбок-Фермор Наталья Сергеевна06.12.1904 г.р.
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Рождение
31.12.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1904
Дочь: Стенбок-Фермор Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Стенбок-Фермор Сергей Алексеевич
Бракосочетание
11.04.1909
город Сень, Личко-Сеньска, Австро-Венгерская Империя
Смерть
04.08.1974