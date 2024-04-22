Гультяев Макар Иосифович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.12.1890 ст.
Дочь: Зарембо Маланья Макаровна
Мать ребёнка: Гультяева Пелагея Лукична
Рождение ребёнка
15.07.1899 ст.
Сын: Гультяев Владимир Макарович
Мать ребёнка: Гультяева Пелагея Лукична
Рождение ребёнка
01.11.1902 ст.
Дочь: Гультяева Анастасия Макаровна
Мать ребёнка: Гультяева Пелагея Лукична
Смерть
Неизвестно