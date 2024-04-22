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Гультяева Пелагея Лукична

Место рождения

Кузнецово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Муж: Гультяев Макар Иосифович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.12.1890 ст.

Дочь: Зарембо Маланья Макаровна

Отец ребёнка: Гультяев Макар Иосифович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.07.1899 ст.

Сын: Гультяев Владимир Макарович

Отец ребёнка: Гультяев Макар Иосифович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1902 ст.

Дочь: Гультяева Анастасия Макаровна

Отец ребёнка: Гультяев Макар Иосифович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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