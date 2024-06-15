Цыбина (Мясникова) Афимья Михайлова 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цыбина (Мясникова) Афимья Михайлова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

01.01.1794

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Мясников Михаил Лукьянов

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыбин Михаил Осипов

Отец ребёнка: Цыбин Осип Савельев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Осип Савельев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мыльникова (Цыбина) Анисья Осипова

Отец ребёнка: Цыбин Осип Савельев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ярцова (Цыбина) Праскева Осипова

Отец ребёнка: Цыбин Осип Савельев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Цыбин Иван Осипов

Отец ребёнка: Цыбин Осип Савельев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
01.01.1794
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: опухолью

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