Цыбина (Мясникова) Афимья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти01.01.1794
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Мясников Михаил Лукьянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыбин Михаил Осипов
Отец ребёнка: Цыбин Осип Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбин Осип Савельев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мыльникова (Цыбина) Анисья Осипова
Отец ребёнка: Цыбин Осип Савельев
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ярцова (Цыбина) Праскева Осипова
Отец ребёнка: Цыбин Осип Савельев
Рождение ребёнка
1779
Сын: Цыбин Иван Осипов
Отец ребёнка: Цыбин Осип Савельев
Смерть
01.01.1794
Причина смерти: опухолью