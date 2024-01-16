Тузова (Попова) Васса (Василиса) Кузьминична
Место рожденияПочинок Кузюг Енангская волость
Дата рождения1733
Дата смертиДо 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Тузов Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Акилина Никифоровна
Отец ребёнка: Тузов Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Тузов Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Марина Никифоровна
Отец ребёнка: Тузов Никифор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1795