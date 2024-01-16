Тузова (Попова) Васса (Василиса) Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тузова (Попова) Васса (Василиса) Кузьминична

Место рождения

Починок Кузюг Енангская волость

Дата рождения

1733

Дата смерти

До 1795

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок Кузюг Енангская волость
Рождение ребёнка
1754

Сын: Тузов Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Тузов Никифор Матвеевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Акилина Никифоровна

Отец ребёнка: Тузов Никифор Матвеевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Тузов Никифор Матвеевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Марина Никифоровна

Отец ребёнка: Тузов Никифор Матвеевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тузов Никифор Матвеевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1795
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