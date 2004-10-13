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Шишкин Владимир Викторович
Шишкин Владимир Викторович
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Место рождения
Челябинск
Дата рождения
17.05.1961
Пол
Мужской
Отец
Шишкин Виктор Григорьевич
1937 г.р.
Мать
Шишкина (Афанасьева) Валентина Макаровна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1961
Отец:
Шишкин Виктор Григорьевич
Мать:
Шишкина Валентина Макаровна
Челябинск
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