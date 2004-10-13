Шишкин Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкин Владимир Викторович

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Место рождения

Челябинск

Дата рождения

17.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1961

Отец: Шишкин Виктор Григорьевич

Мать: Шишкина Валентина Макаровна

Челябинск
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