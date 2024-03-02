Сорохтин Константин Иванович Около 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Сорохтин Константин Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Около 1797

умер Неизвестно

Отец
Сорохтин Иван Иванович?.06.1754 г.р.
Мать
Сорохтина (Корсакова) Анастасия АлексеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Сорохтина Анастасия АндреевнаОколо 1799 г.р.
Дети
Сорохтина Софья КонстантиновнаОколо 1821 г.р.
Сорохтин Иван КонстантиновичОколо 1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Сорохтин Иван Иванович

Мать: Сорохтина (Корсакова) Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорохтина Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Сорохтина Софья Константиновна

Мать ребёнка: Сорохтина Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Сорохтин Иван Константинович

Мать ребёнка: Сорохтина Анастасия Андреевна

Смерть
Неизвестно

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