Сорохтин Константин Иванович
мужской, родился Около 1797
умер Неизвестно
ОтецСорохтин Иван Иванович?.06.1754 г.р.
МатьСорохтина (Корсакова) Анастасия АлексеевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Сорохтина Анастасия АндреевнаОколо 1799 г.р.
Дети
Сорохтина Софья КонстантиновнаОколо 1821 г.р.
Сорохтин Иван КонстантиновичОколо 1822 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Сорохтина Софья Константиновна
Мать ребёнка: Сорохтина Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Сорохтин Иван Константинович
Мать ребёнка: Сорохтина Анастасия Андреевна
Смерть
Неизвестно