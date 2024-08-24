Маликова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1852
Дочь: Юркова (Юркова) Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Вьюрков Герасим Кузьмич
Рождение ребёнка
13.12.1854
Дочь: Шапкина (Юркова) Ульяна Герасимовна
Отец ребёнка: Вьюрков Герасим Кузьмич
Рождение ребёнка
13.08.1856
Отец ребёнка: Вьюрков Герасим Кузьмич
Рождение ребёнка
15.08.1857
Дочь: Юркова (Юркова) Наталия Герасимовна
Отец ребёнка: Вьюрков Герасим Кузьмич
Рождение ребёнка
05.03.1859
Дочь: Юркова (Юркова) Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Вьюрков Герасим Кузьмич
Рождение ребёнка
26.11.1861
Дочь: Юркова (Юркова) Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Вьюрков Герасим Кузьмич
Рождение ребёнка
05.05.1864
Дочь: Юркова (Юркова) Пелагея
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
19.04.1865
Рождение ребёнка
14.04.1867
Сын: Маликов Георгий Мануилович
Отец ребёнка: Маликов Мануил Федорович
Рождение ребёнка
16.03.1873
Сын: Маликов Алексей Мануилович
Отец ребёнка: Маликов Мануил Федорович
Смерть
Неизвестно