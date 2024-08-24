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Маликова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьюрков Герасим Кузьмич

Рождение ребёнка
13.09.1852

Дочь: Юркова (Юркова) Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Вьюрков Герасим Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.12.1854

Дочь: Шапкина (Юркова) Ульяна Герасимовна

Отец ребёнка: Вьюрков Герасим Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.08.1856

Сын: Юрков Андрей Герасимович

Отец ребёнка: Вьюрков Герасим Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1857

Дочь: Юркова (Юркова) Наталия Герасимовна

Отец ребёнка: Вьюрков Герасим Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.03.1859

Дочь: Юркова (Юркова) Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Вьюрков Герасим Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.11.1861

Дочь: Юркова (Юркова) Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Вьюрков Герасим Кузьмич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.05.1864

Дочь: Юркова (Юркова) Пелагея

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
19.04.1865

Муж: Маликов Мануил Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.04.1867

Сын: Маликов Георгий Мануилович

Отец ребёнка: Маликов Мануил Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.03.1873

Сын: Маликов Алексей Мануилович

Отец ребёнка: Маликов Мануил Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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