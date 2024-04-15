Котенко Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1821 и 1826
Дата смерти16.02.1866 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1826
Отец: Котенко Илья
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Аксинья Ивановна
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.1866 ст.
Причина смерти: от воспаления легких | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9CT?i=97&cc=3511744
Похороны
Неизвестно
на приходском кладбище (Хотень)