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Котенко Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1821 и 1826

Дата смерти

16.02.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1821 и 1826

Отец: Котенко Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котенко Ульяна Авраамовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
16.02.1866 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от воспаления легких | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9CT?i=97&cc=3511744
Похороны
Неизвестно
на приходском кладбище (Хотень)
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