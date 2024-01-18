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Рузаков Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1908

Дата смерти

10.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1936

Сын: Рузаков Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: Рузакова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Угловская Галина Васильевна

Мать ребёнка: Рузакова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рузакова Анна Ивановна

Смерть
10.11.1975
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