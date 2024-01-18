Рузаков Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1908
Дата смерти10.11.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.05.1936
Сын: Рузаков Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: Рузакова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Угловская Галина Васильевна
Мать ребёнка: Рузакова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рузакова Анна Ивановна
Смерть
10.11.1975