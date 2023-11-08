Урусова (Фон Ломан) Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.?.1889
Дата смерти03.07.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.?.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1914
Дочь: Агишева (Урусова) Нина Львовна
Отец ребёнка: Урусов Лёв Владимирович
Бракосочетание
1915
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
03.07.1936