Урусова (Фон Ломан) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусова (Фон Ломан) Нина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.?.1889

Дата смерти

03.07.1936

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.?.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1914

Дочь: Агишева (Урусова) Нина Львовна

Отец ребёнка: Урусов Лёв Владимирович

Бракосочетание
1915

Муж: Урусов Лёв Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
03.07.1936

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