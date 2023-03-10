Скарятина (Скарятин) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скарятина (Скарятин) Елизавета Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1775 г.р.
1780 г.р.
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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Скарятин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Скарятин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
24.04.1780

Сын: Скарятин Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Скарятин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скарятин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скарятин Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скарятин Фёдор Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
после смерти мужа опекунша своих несовершеннолетних детей совместно с братом мужа Иваном
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