Скарятина (Скарятин) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Скарятин Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Скарятин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
24.04.1780
Отец ребёнка: Скарятин Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
после смерти мужа опекунша своих несовершеннолетних детей совместно с братом мужа Иваном