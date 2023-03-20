Скарятин Фёдор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скарятин Фёдор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1775 г.р.
1780 г.р.
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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Скарятин Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Скарятина Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
24.04.1780

Сын: Скарятин Яков Фёдорович

Мать ребёнка: Скарятина Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скарятина Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скарятина Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скарятина Елизавета Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
бригадир (чин между полковником и генерал-майором), крупный помещик Орловской губернии, рано умер
Смерть
1787
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