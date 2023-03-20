Скарятин Фёдор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1787
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Скарятин Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Скарятина Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
24.04.1780
Мать ребёнка: Скарятина Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
бригадир (чин между полковником и генерал-майором), крупный помещик Орловской губернии, рано умер
Смерть
1787