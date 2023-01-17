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Мамаев Василий Васильевич

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

Около 1744 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Мамаев Василий -

Мать: не указана

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Мамаев Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.

Сын: Мамаев Лев Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Дочь: Мамаева Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1744 ст.
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