Мамаев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиОколо 1744 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Мамаев Василий -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Мамаев Евдоким Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1724 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Дочь: Мамаева Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1744 ст.