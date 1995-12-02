Ганин Данил Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГанин Данил Романович

Ганин Данил Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1995

Пол

Мужской

Отец

1970 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1995

Отец: Ганин Роман Генадьевич

Мать: Ганина Жанна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close