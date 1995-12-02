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Ганин Данил Романович
Ганин Данил Романович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.12.1995
Пол
Мужской
Отец
Ганин Роман Генадьевич
1970 г.р.
Мать
Ганина Жанна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1995
Отец:
Ганин Роман Генадьевич
Мать:
Ганина Жанна
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