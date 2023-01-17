Фаддеева (Иванова) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаддеева (Иванова) Елизавета Михайловна

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Место рождения

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

03.04.1887 ст.

Дата смерти

10.05.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
11.06.1919

Муж: Фаддеев Александр Иванович

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
31.12.1921

Сын: Фаддеев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Фаддеев Александр Иванович

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Развод
08.09.1924

Муж: Фаддеев Александр Иванович

Чаплыгин, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
10.05.1969
Навашино, Навашинский, Нижегородская область
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