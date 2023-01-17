Фаддеева (Иванова) Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.04.1887 ст.
Дата смерти10.05.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.06.1919
Рождение ребёнка
31.12.1921
Сын: Фаддеев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Фаддеев Александр Иванович
Развод
08.09.1924
Смерть
10.05.1969
Навашино, Навашинский, Нижегородская область