Баталов Яков Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталов Яков Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1864
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
До 1894
Мурмэс, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГААК фонд 3 опись 1 дело 924 стр 44 об №7/57
Смерть
Неизвестно
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