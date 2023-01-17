Баталов Яков Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1864
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
До 1894
Мурмэс, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГААК фонд 3 опись 1 дело 924 стр 44 об №7/57
Смерть
Неизвестно