Ярошенко Роман Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1967
Бракосочетание
Между 1989 и 2000
Рождение ребёнка
04.11.2000
Сын: Ярошенко Александр Романович
Мать ребёнка: Калашник Елена Николаевна
Рождение ребёнка
13.08.2013
Дочь: Ярошенко Ярослава Романовна
Мать ребёнка: Калашник Елена Николаевна