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Ярошенко Роман Николаевич

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

17.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1967
Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Между 1989 и 2000

Жена: Калашник Елена Николаевна

Рождение ребёнка
04.11.2000

Сын: Ярошенко Александр Романович

Мать ребёнка: Калашник Елена Николаевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
13.08.2013

Дочь: Ярошенко Ярослава Романовна

Мать ребёнка: Калашник Елена Николаевна

Киев, Киевский уезд
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