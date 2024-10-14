Фролова (Баранова) Мария Никитична
женский, родилась 1833
умерла Неизвестно
Супруги
Фролов Михаил Иванович13.11.1831 г.р.
Дети
Фролов Николай Михайлович04.12.1856 г.р.
Фролов Георгий Михайлович20.04.1858 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1856
Сын: Фролов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1858
Сын: Фролов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1859
Сын: Фролов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1861
Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно