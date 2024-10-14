Фролова (Баранова) Мария Никитична 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Фролова (Баранова) Мария Никитична

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1833

умерла Неизвестно

Супруги
Фролов Михаил Иванович13.11.1831 г.р.
Дети
Фролов Николай Михайлович04.12.1856 г.р.
Фролов Георгий Михайлович20.04.1858 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
04.12.1856

Сын: Фролов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1858

Сын: Фролов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
20.08.1859

Сын: Фролов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
08.07.1861

Сын: Фролов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Фролов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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