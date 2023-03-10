Белянинова (Калинина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянинова (Калинина) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин (румянцев) Иван Федорович

Мать: Ирина Ионовна

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Белянинов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Белянинов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Белянинов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белянинов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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