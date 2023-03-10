Белянинова (Калинина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калинин (румянцев) Иван Федорович
Мать: Ирина Ионовна
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Белянинов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Белянинов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Белянинов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно