Курган (Атаманицына) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курган (Атаманицына) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Атаманицын Дмитрий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курган Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курган Иван

Место жительства
Неизвестно
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курган Иван

Смерть
Неизвестно

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