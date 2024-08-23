Курган (Атаманицына) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Атаманицын Дмитрий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курган Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курган Иван
Место жительства
Неизвестно
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курган Иван
Смерть
Неизвестно