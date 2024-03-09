Стечинская (Ходощенко) Ирина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стечинская (Ходощенко) Ирина Никифоровна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

16.04.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1834 по 1837 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
16.04.1878 ст.

Отец: Ходощенко Никифор Якимович

Мать: Ходощенко (Жорова) Анна Климентьевна

Очкино, Сумська область
Крещение
17.04.1878 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники крестьяне собственники жители села Очкино Емельян Иоаннов Жидков и Агафия Андреевна Малахова.
Бракосочетание
07.11.1899 ст.

Муж: Стечинский Сергей Антоньевич

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: села Очкино запасной рядовой Авраам Сергеев Демиденок и крестьянин Игнатий Лаврентьев Чеканов. По невесте: того же села крестьяне собственники Феодор Иоаннов Жаркий и Марк Иоанно... Показать все
Смерть
Неизвестно

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