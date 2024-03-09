Стечинская (Ходощенко) Ирина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения16.04.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1878 ст.
Крещение
17.04.1878 ст.
Восприемники крестьяне собственники жители села Очкино Емельян Иоаннов Жидков и Агафия Андреевна Малахова.
Бракосочетание
07.11.1899 ст.
Поручители по жениху: села Очкино запасной рядовой Авраам Сергеев Демиденок и крестьянин Игнатий Лаврентьев Чеканов. По невесте: того же села крестьяне собственники Феодор Иоаннов Жаркий и Марк Иоанно... Показать все
Смерть
Неизвестно