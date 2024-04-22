Власов Евтефей Яковлев
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 731
Рождение ребёнка
1758 ст.
Дочь: Довгорукова Евдокия Евтефиева
Мать ребёнка: Власова Анна Перфилева
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 433 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 731
Место жительства
1778 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 731 Вышеуказанный Власов переселился Кункурского округа села Спаского деревни Шамарино сыздавных лет сам собой без всякого повелени... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Власова Анна Перфилева
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 731
Смерть
Неизвестно