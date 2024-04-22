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Власов Евтефей Яковлев

Место рождения

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1732 г.р.

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 731
Рождение ребёнка
1758 ст.

Дочь: Довгорукова Евдокия Евтефиева

Мать ребёнка: Власова Анна Перфилева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 433 ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 731
Место жительства
1778 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 731 Вышеуказанный Власов переселился Кункурского округа села Спаского деревни Шамарино сыздавных лет сам собой без всякого повелени... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Власова Анна Перфилева

Фролово, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 111 Оп. 3 Д. 374 Стр. 731
Смерть
Неизвестно
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