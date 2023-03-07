Матрена Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.?.1847
Рождение ребёнка
24.04.1848
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
28.01.1857
Сын: Кузнецов Василий Петрович
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Сергеевич
Смерть
Неизвестно