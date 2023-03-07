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Матрена Никифоровна

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Место рождения

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
15.?.1847

Муж: Кузнецов Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
24.04.1848

Сын: Кузнецов Максим Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Кузнецов Протас Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Сергеевич

Рождение ребёнка
28.01.1857

Сын: Кузнецов Василий Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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