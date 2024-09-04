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Кострюков Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
06.07.1871 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/93
Бракосочетание
03.10.1871 ст.

Жена: Кострюкова (--) Лукерья Степановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/118
Восприемник
01.11.1872 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/31
Смерть
Неизвестно

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