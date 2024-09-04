Кострюков Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
06.07.1871 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/93
Бракосочетание
03.10.1871 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/04313c96-fad6-4ae9-8a5d-0c977d389daa/118
Восприемник
01.11.1872 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/31
Смерть
Неизвестно