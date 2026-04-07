Суворов-Рымникский (Суворов) Константин Аркадьевич
мужской, родился 10.11.1809, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 25.01.1878, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Суворова (Хитрово) Елизавета Алексеевна12.02.1822 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.04.1845
Смерть
25.01.1878
Рождение - ЦГИА СПб ф.19 оп.124 д.680 Казанский собор