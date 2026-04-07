Суворов-Рымникский (Суворов) Константин Аркадьевич 10.11.1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Суворов-Рымникский (Суворов) Константин Аркадьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 10.11.1809, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 25.01.1878, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Суворова (Хитрово) Елизавета Алексеевна12.02.1822 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение - ЦГИА СПб ф.19 оп.124 д.680 Казанский собор

Бракосочетание
22.04.1845

Жена: Суворова (Хитрово) Елизавета Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

ЦГИА СПб. ф.19. оп.124. д.680. с. 420. Метрические книги Казанского собора.

Смерть
25.01.1878
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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