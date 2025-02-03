Закревская (Толстая) Аграфена Фёдоровна
женский, родилась 24.08.1799
умерла 06.12.1879, Флоренция
МатьТолстая (Дурасова) Степанида Алексеевна1742 г.р.
ОтецТолстой Фёдор Андреевич27.12.1758 г.р.
Супруги
Закревский Арсений Андреевич13.09.1783 г.р.
Дети
Друцкая-Соколинская (Закревская) Лидия Арсеньевна18.06.1826 г.р.
Закревская Ольга Владимировна07.03.1833 г.р.
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Рождение
24.08.1799
Бракосочетание
27.09.1818
Рождение ребёнка
18.06.1826
Дочь: Друцкая-Соколинская (Закревская) Лидия Арсеньевна
Отец ребёнка: Закревский Арсений Андреевич
Рождение ребёнка
07.03.1833
Дочь: Закревская Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Закревский Арсений Андреевич
Смерть
06.12.1879