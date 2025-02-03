Закревская (Толстая) Аграфена Фёдоровна 24.08.1799 — найти родственников по фамилии на Familio
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Закревская (Толстая) Аграфена Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 24.08.1799

умерла 06.12.1879, Флоренция

Мать
Толстая (Дурасова) Степанида Алексеевна1742 г.р.
Отец
Толстой Фёдор Андреевич27.12.1758 г.р.
Супруги
Закревский Арсений Андреевич13.09.1783 г.р.
Дети
Друцкая-Соколинская (Закревская) Лидия Арсеньевна18.06.1826 г.р.
Закревская Ольга Владимировна07.03.1833 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1799

Отец: Толстой Фёдор Андреевич

Мать: Толстая (Дурасова) Степанида Алексеевна

Бракосочетание
27.09.1818

Муж: Закревский Арсений Андреевич

Рождение ребёнка
18.06.1826

Дочь: Друцкая-Соколинская (Закревская) Лидия Арсеньевна

Отец ребёнка: Закревский Арсений Андреевич

Рождение ребёнка
07.03.1833

Дочь: Закревская Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Закревский Арсений Андреевич

Смерть
06.12.1879

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