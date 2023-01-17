Синицына Мария Феодосова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына Мария Феодосова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1902

Сын: Синицын Прохор Евдокимович

Отец ребёнка: Синицын Евдоким Козьмин

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Евдоким Козьмин

Смерть
Неизвестно
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