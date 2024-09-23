Ватс Петер 14.02.1966 — найти родственников по фамилии на Familio

Ватс Петер

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.02.1966

Супруги
Ватс (Лундберг) Юлия20.11.1976 г.р.
Дети
Лундберг Ханна28.06.2006 г.р.
Ватс Эмма Линнеа31.03.2010 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ватс (Лундберг) Юлия

Рождение ребёнка
28.06.2006

Дочь: Лундберг Ханна

Мать ребёнка: Ватс (Лундберг) Юлия

Королевство Швеция

Рождение ребёнка
31.03.2010

Дочь: Ватс Эмма Линнеа

Мать ребёнка: Ватс (Лундберг) Юлия

Королевство Швеция

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