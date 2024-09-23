Ватс Петер
мужской, родился 14.02.1966
Супруги
Ватс (Лундберг) Юлия20.11.1976 г.р.
Дети
Лундберг Ханна28.06.2006 г.р.
Ватс Эмма Линнеа31.03.2010 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ватс (Лундберг) Юлия
Рождение ребёнка
28.06.2006
Дочь: Лундберг Ханна
Мать ребёнка: Ватс (Лундберг) Юлия
Королевство Швеция
Рождение ребёнка
31.03.2010
Дочь: Ватс Эмма Линнеа
Мать ребёнка: Ватс (Лундберг) Юлия
Королевство Швеция