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Жданова (Чупина) Евдокия Павловна

Место рождения

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Чупин Павел Сильвестрович

Мать: Чупина -- Ксения Михайловна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
04.07.1905

Муж: Жданов Нил Дмитриевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
12.02.1906

Дочь: Жданова Мария Ниловна

Отец ребёнка: Жданов Нил Дмитриевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
09.04.1907

Дочь: Жданова Александра Ниловна

Отец ребёнка: Жданов Нил Дмитриевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
21.06.1908

Сын: Жданов Петр Нилович

Отец ребёнка: Жданов Нил Дмитриевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
36 33 54 92
Смерть
Неизвестно

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