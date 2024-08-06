Жданова (Чупина) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
04.07.1905
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
12.02.1906
Дочь: Жданова Мария Ниловна
Отец ребёнка: Жданов Нил Дмитриевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
09.04.1907
Дочь: Жданова Александра Ниловна
Отец ребёнка: Жданов Нил Дмитриевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
21.06.1908
Сын: Жданов Петр Нилович
Отец ребёнка: Жданов Нил Дмитриевич
36 33 54 92
Смерть
Неизвестно