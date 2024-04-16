Тышкевич (Браницкая) Роза Клементина Габриэла
женский, родилась 01.09.1881, Париж
умерла 1953, Париж
МатьБраницкая (Потоцкая) Юлия Альфредовна12.11.1854 г.р.
ОтецБраницкий Владислав (Владислав Михал Пиус) Александрович11.05.1848 г.р.
Супруги
Тышкевич Бенедикт Ян Третий1875 г.р.
Дети
Тышкевич Бенедикт ВладиславНеизвестно г.р.
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Рождение
01.09.1881
Отец: Браницкий Владислав (Владислав Михал Пиус) Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тышкевич Бенедикт Владислав
Отец ребёнка: Тышкевич Бенедикт Ян Третий
деревня Червоный Двор , Венгожево, Венгожевский уезд, Варминско-Мазурское воеводство, Царство Польское, Российская Империя
Бракосочетание
23.06.1903
Варшава, Rzeczpospolita Polska
Смерть
1953