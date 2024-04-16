Тышкевич (Браницкая) Роза Клементина Габриэла 01.09.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тышкевич (Браницкая) Роза Клементина Габриэла

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.09.1881, Париж

умерла 1953, Париж

Мать
Браницкая (Потоцкая) Юлия Альфредовна12.11.1854 г.р.
Отец
Браницкий Владислав (Владислав Михал Пиус) Александрович11.05.1848 г.р.
Супруги
Тышкевич Бенедикт Ян Третий1875 г.р.
Дети
Тышкевич Бенедикт ВладиславНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1881

Отец: Браницкий Владислав (Владислав Михал Пиус) Александрович

Мать: Браницкая (Потоцкая) Юлия Альфредовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тышкевич Бенедикт Владислав

Отец ребёнка: Тышкевич Бенедикт Ян Третий

деревня Червоный Двор , Венгожево, Венгожевский уезд, Варминско-Мазурское воеводство, Царство Польское, Российская Империя

Бракосочетание
23.06.1903

Муж: Тышкевич Бенедикт Ян Третий

Варшава, Rzeczpospolita Polska

Смерть
1953

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