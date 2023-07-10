Ульянина (Орлова) Валентина Александровна
женский, родилась Неизвестно
умерла 1960, г. Бизерта, Тунисская Республика
Супруги
Ульянин Анатолий Фёдорович18.12.1890 г.р.
Дети
Ульянин Алексей Анатольевич17.08.1919 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1918
Рождение ребёнка
17.08.1919
Сын: Ульянин Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Ульянин Анатолий Фёдорович
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
1960
г. Бизерта, Тунисская Республика