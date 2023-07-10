Ульянина (Орлова) Валентина Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ульянина (Орлова) Валентина Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла 1960, г. Бизерта, Тунисская Республика

Супруги
Ульянин Анатолий Фёдорович18.12.1890 г.р.
Дети
Ульянин Алексей Анатольевич17.08.1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1918

Муж: Ульянин Анатолий Фёдорович

Рождение ребёнка
17.08.1919

Сын: Ульянин Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Ульянин Анатолий Фёдорович

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Смерть
1960
г. Бизерта, Тунисская Республика

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