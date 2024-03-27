Ишмуратов Бахтияр Хайруллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшмуратов Бахтияр Хайруллович

Ишмуратов Бахтияр Хайруллович

Место рождения

Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Четырмановская волость, деревня Малый Аллагуват

Дата рождения

1876

Дата смерти

24.11.1937

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ишмуратов Хайрулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ишмуратова) Фаузия Бахтияр Кызы

Мать ребёнка: Ишмуратова (Зубаирова) Мархаба Саляхетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмуратова (Зубаирова) Мархаба Саляхетдиновна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмуратова (Зубаирова) Мархаба Саляхетдиновна

Рождение ребёнка
18.03.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмуратова (Зубаирова) Мархаба Саляхетдиновна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмуратова (Зубаирова) Мархаба Саляхетдиновна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмуратова (Зубаирова) Мархаба Саляхетдиновна

Смерть
24.11.1937
Причина смерти: Расстрелян (смотри биографию)
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.