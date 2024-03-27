Ишмуратов Бахтияр Хайруллович
Место рожденияУфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Четырмановская волость, деревня Малый Аллагуват
Дата рождения1876
Дата смерти24.11.1937
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Ишмуратов Хайрулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ишмуратова) Фаузия Бахтияр Кызы
Мать ребёнка: Ишмуратова (Зубаирова) Мархаба Саляхетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
18.03.1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1936
Смерть
24.11.1937
Причина смерти: Расстрелян (смотри биографию)
Похороны
Неизвестно