Мезинцов Стефан Ивлеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезинцов Стефан Ивлеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Мужской

Отец

Мать

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Мезинцов Ивлей Евфимович

Мать: Мезинцова Анна

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