Колесникова-Сапрыкина Ульяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова-Сапрыкина Ульяна Дмитриевна

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Место рождения

Белгородская область, Старооскольский район, деревня Прокудино

Дата рождения

1911

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Сапрыкин Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Белгородская область, Старооскольский район, деревня Прокудино
Рождение ребёнка
21.04.1936

Сын: Колесников Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Колесников Александр Семенович

Енакиево Сталинская область
Рождение ребёнка
28.05.1939

Сын: Колесников Виктор Александрович

Отец ребёнка: Колесников Александр Семенович

Город Енакиево Сталинская область
Рождение ребёнка
02.09.1948

Сын: Колесников Николай Александрович

Отец ребёнка: Колесников Александр Семенович

город Кадиевка Голубовский райЗАГС
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Александр Семенович

Смерть
1985
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