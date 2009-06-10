Колесникова-Сапрыкина Ульяна Дмитриевна
Место рожденияБелгородская область, Старооскольский район, деревня Прокудино
Дата рождения1911
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Сапрыкин Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Белгородская область, Старооскольский район, деревня Прокудино
Рождение ребёнка
21.04.1936
Сын: Колесников Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Колесников Александр Семенович
Енакиево Сталинская область
Рождение ребёнка
28.05.1939
Сын: Колесников Виктор Александрович
Отец ребёнка: Колесников Александр Семенович
Город Енакиево Сталинская область
Рождение ребёнка
02.09.1948
Сын: Колесников Николай Александрович
Отец ребёнка: Колесников Александр Семенович
город Кадиевка Голубовский райЗАГС
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985