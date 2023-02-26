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Борисов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Борисов Борис Яковлев

Мать ребёнка: ?

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
1876

Сын: Борисов Иван Яковлев

Мать ребёнка: ?

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1887

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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