Борисов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: ?
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Рождение ребёнка
1876
Сын: Борисов Иван Яковлев
Мать ребёнка: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1887
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно