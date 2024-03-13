Кайданова Ядвига Вернеровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1847 по 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1869
Дочь: Полянская Наталия Георгиевна
Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович
г. Ковна, Ковенская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кайданова Юлия Георгиевна
Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кайданова Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Кайданова Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1876
Сын: Кайданов Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно