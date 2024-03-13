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Кайданова Ядвига Вернеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1847 по 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1847 по 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1869

Дочь: Полянская Наталия Георгиевна

Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович

г. Ковна, Ковенская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кайданова Юлия Георгиевна

Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кайданова Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Кайданова Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович

Рождение ребёнка
13.07.1876

Сын: Кайданов Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Кайданов Георгий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайданов Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно
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