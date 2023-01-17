Тюртю Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюртю Андрей Иванович

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Место рождения

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.10.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1897

Отец: Tyrtty Иоганн Андрусов

Мать: Тюртю Мария Иоганова

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.08.1922

Дочь: Зинаида Андреевна

Мать ребёнка: Тюртю Екатерина

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.02.1924

Сын: Тюртю Александр Андреевич

Мать ребёнка: Тюртю Екатерина

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюртю Екатерина

Смерть
Неизвестно
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