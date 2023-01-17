Тюртю Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения26.10.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1897
Отец: Tyrtty Иоганн Андрусов
Мать: Тюртю Мария Иоганова
Рождение ребёнка
11.08.1922
Дочь: Зинаида Андреевна
Мать ребёнка: Тюртю Екатерина
Рождение ребёнка
11.02.1924
Сын: Тюртю Александр Андреевич
Мать ребёнка: Тюртю Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюртю Екатерина
Смерть
Неизвестно