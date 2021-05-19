Ирина Афонасьева
женский, родилась Около 1743, Понизье, Кашира, Московская область
умерла Около 1779, Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Супруги
Иван УстиновОколо 1742 г.р.
Дети
Федор ИвановОколо 1764 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Понизье, Кашира, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Устинов
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Устинов
Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1779
Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область