Ирина Афонасьева Около 1743 — найти родственников по фамилии на Familio

Ирина Афонасьева

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Около 1743, Понизье, Кашира, Московская область

умерла Около 1779, Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Супруги
Иван УстиновОколо 1742 г.р.
Дети
Федор ИвановОколо 1764 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Понизье, Кашира, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Устинов

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Устинов

Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Около 1779
Донские Озерки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

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