Ульяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно