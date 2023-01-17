Ульяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Дмитриевич

Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Вязово, Шаготская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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