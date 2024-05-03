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Воейков Иоан Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1744

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воейков Петр Иоанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Михаил Иоанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Василий Иоанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Александр Иоанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воейков Петр Иоанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1739

Дочь: Выродова (Воейкова) Екатерина Иоановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1744

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