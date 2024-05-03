Воейков Иоан Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1744
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воейков Петр Иоанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воейков Александр Иоанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1739
Дочь: Выродова (Воейкова) Екатерина Иоановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1744