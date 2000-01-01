Ширшова (Грибкова) Маргарита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грибков Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1951
Сын: Ширшов Евгений
Отец ребёнка: Ширшов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Златоустова Светлана
Отец ребёнка: Ширшов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чертова Ирина
Отец ребёнка: Ширшов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ширшов Владимир
Отец ребёнка: Ширшов Иван