Ширшова (Грибкова) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшова (Грибкова) Маргарита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грибков Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1951

Сын: Ширшов Евгений

Отец ребёнка: Ширшов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Златоустова Светлана

Отец ребёнка: Ширшов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чертова Ирина

Отец ребёнка: Ширшов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширшов Владимир

Отец ребёнка: Ширшов Иван

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