Светов Григорий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1927
Отец: Светов Фёдор
Мать: Светова Евдокия
Рождение ребёнка
1949
Сын: Светов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Светова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романюк Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Светова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Светова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Светова Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светова Полина
Смерть
Неизвестно