Светов Григорий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светов Григорий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1927

Отец: Светов Фёдор

Мать: Светова Евдокия

Рождение ребёнка
1949

Сын: Светов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Светова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романюк Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Светова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Светова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Светова Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светова Полина

Смерть
Неизвестно
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