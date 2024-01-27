(Bogdanoff) Пелагея Paula Сергеевна Serge
Место рожденияRussia
Дата рождения12.05.1883
Дата смерти09.02.1955
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Анна Anna Ивановна Ivanova
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel
Сын: Loskutoff William Ivan Simion
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel
Сын: Loskutoff Sam Ivan Simion
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel
Дочь: Martha Ivan Simion
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel
Дочь: Doris Dadeya Ivan Simion
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel
Сын: Loskutoff John Ivan Simion
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel
Дочь: Manya Ivan Simion
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel
Сын: Loskutoff Mike John
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel
Сын: Loskutoff George Ivan Simion
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel