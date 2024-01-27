(Bogdanoff) Пелагея Paula Сергеевна Serge — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Bogdanoff) Пелагея Paula Сергеевна Serge

Место рождения

Russia

Дата рождения

12.05.1883

Дата смерти

09.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1883

Отец: Богданов Bogdanoff Сергей Sergei Климентович Klimentovich

Мать: Марфа Ивановна

Russia
Рождение ребёнка
25.12.1902

Дочь: Анна Anna Ивановна Ivanova

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel

in Russia
Рождение ребёнка
12.05.1904

Сын: Loskutoff William Ivan Simion

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel

Russia
Рождение ребёнка
1910

Сын: Loskutoff Sam Ivan Simion

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel

San Francisco, San Francisco, California, United States
Рождение ребёнка
01.03.1911

Дочь: Martha Ivan Simion

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel

San Francisco, San Francisco, California, United States
Рождение ребёнка
12.05.1913

Дочь: Doris Dadeya Ivan Simion

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel

San Francisco, San Francisco, California, United States
Рождение ребёнка
02.06.1915

Сын: Loskutoff John Ivan Simion

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel

San Francisco, San Francisco, California, United States
Рождение ребёнка
07.03.1917

Дочь: Manya Ivan Simion

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel

San Francisco, San Francisco, California, United States
Рождение ребёнка
1919

Сын: Loskutoff Serges John

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
11.12.1921

Сын: Loskutoff Mike John

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel

San Francisco, San Francisco, California, USA
Рождение ребёнка
22.02.1927

Сын: Loskutoff George Ivan Simion

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel

San Francisco, San Francisco, California, United States
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Иван Ivan Семенович Samuel

Смерть
09.02.1955
San Francisco County, California, United states
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