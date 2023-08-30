Perlin (Krawcova) Yenta (Jente) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Perlin (Krawcova) Yenta (Jente)

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1885 г.р.
1887 г.р.
1891 г.р.
1906 г.р.

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Altshuler (Perlin) Anna

Отец ребёнка: Perlin Mayer

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Perlin) Rebecca (Chane)

Отец ребёнка: Perlin Mayer

Рождение ребёнка
1891

Сын: Perlin Isaak

Отец ребёнка: Perlin Mayer

Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Perlin Efroim

Отец ребёнка: Perlin Mayer

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