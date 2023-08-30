Perlin (Krawcova) Yenta (Jente)
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Altshuler (Perlin) Anna
Отец ребёнка: Perlin Mayer
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Perlin) Rebecca (Chane)
Отец ребёнка: Perlin Mayer
Рождение ребёнка
1891
Сын: Perlin Isaak
Отец ребёнка: Perlin Mayer
Бобруйск, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1906
Сын: Perlin Efroim
Отец ребёнка: Perlin Mayer