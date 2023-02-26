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Авраам Дмитриев

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Место рождения

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: ?

Мать: ?

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1811

Сын: Федул (Абрамов)

Мать ребёнка: ?

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Федора Авраамова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Марфа Аврамиева

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
1862
дворовой человек
Смерть
Неизвестно
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