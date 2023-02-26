Авраам Дмитриев
Место рожденияд.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1811
Сын: Федул (Абрамов)
Мать ребёнка: ?
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Федора Авраамова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Марфа Аврамиева
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
1862
дворовой человек
Смерть
Неизвестно