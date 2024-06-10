Курапова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.2012
Сын: Литвинов Савелий Витальевич
Отец ребёнка: Литвинов Виталий Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.2016
Сын: Литвинов Елисей Витальевич
Отец ребёнка: Литвинов Виталий Васильевич