Курапова Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курапова Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1990

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
26.03.2012

Сын: Литвинов Савелий Витальевич

Отец ребёнка: Литвинов Виталий Васильевич

Рождение ребёнка
01.03.2016

Сын: Литвинов Елисей Витальевич

Отец ребёнка: Литвинов Виталий Васильевич

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