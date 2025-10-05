Батюшков Фёдор Дмитриевич
мужской, родился 26.08.1857, Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
умер Около 19.03.1920, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецБатюшков Дмитрий Николаевич09.09.1828 г.р.
МатьБатюшкова (Озерова) Екатерина Фёдоровна08.07.1834 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
26.08.1857
Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 19.03.1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург