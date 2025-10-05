Батюшков Фёдор Дмитриевич 26.08.1857 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батюшков Фёдор Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 26.08.1857, Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

умер Около 19.03.1920, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Батюшков Дмитрий Николаевич09.09.1828 г.р.
Мать
Батюшкова (Озерова) Екатерина Фёдоровна08.07.1834 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1857

Отец: Батюшков Дмитрий Николаевич

Мать: Батюшкова (Озерова) Екатерина Фёдоровна

Кесьма, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Смерть
Около 19.03.1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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