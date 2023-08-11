Лебедев Филипп
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Лебедев Михаил Филиппович25.07.1906 г.р.
Лебедев Василий Филиппович1911 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1906
Сын: Лебедев Михаил Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Лебедев Василий Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1927
Сын: Лебедев Павел Филипповович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно