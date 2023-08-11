Лебедев Филипп Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лебедев Филипп

Автор
ОВ
Виноградова О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Лебедев Михаил Филиппович25.07.1906 г.р.
Лебедев Василий Филиппович1911 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1906

Сын: Лебедев Михаил Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Лебедев Василий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1927

Сын: Лебедев Павел Филипповович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.