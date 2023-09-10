Кощеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кощеева) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова (Кощеева) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кощеев Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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